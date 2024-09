Fernanda Bande faz revelação sobre sua vida sexual: "estou viciada"

Fernanda Bande causou um rebuliço nas redes sociais. A ex-BBB participou do programa "Sábia Ignorância", do GNT, e abriu detalhes sobre sua vida sexual. A influenciadora ainda contou o passo a passo do que costuma fazer para se sentir realizada.

Durante o bate-papo, Bande contou: "Já tive orgasmo ouvindo disco. Tenho playlist de transa e tem música que bate no tempo certinho. Na terceira, a mágica acontece". Em seguida, a ex-sister revelou que costuma usar brinquedos sexuais.