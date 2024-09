Dillyene faz caras e bocas em ensaio sensual usando Rolling_brand: "Gosto de chamar atenção"

Dillyene esbanjou beleza em um ensaio sensual. Na sessão de fotos, a cantora e Bela do Flamengo posa com um figurino vermelho, combinando com o cenário dos cliques.

Ela também chama a atenção pela ótima forma e pelos seios maiores. "Aumentei um pouco o silicone. Gosto de chamar a atenção e me sinto bem também. Sempre achei bonito seios grandes", diz.

Recentemente, Dillyene lançou a faixa "Direct". Ela criou a canção inspirada pelos elogios que recebe por mensagens, inclusive de homens comprometidos.

“A ideia da música Direct veio por pura experiência. Recebo mais direct me elogiando do que comentários. Entre outras experiências que já vivi na pele. Então, foi aí que decidi contar a ideia através da música Direct”, contou a cantora.