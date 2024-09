Mônica Carvalho se rende às lentes de contato nos dentes e recebe elogios

Mônica Carvalho, que brilhou na abertura de "Mulheres de Areia", integrou o elenco das novelas "História de Amor", "Chocolate com Pimenta", "Fina Estampa" e "Tempo de Amar" e mostrou o seu lado "Dora, a Aventureira" no reality de sobrevivência "No Limite: Amazônia", deu um "glow-up" no visual.

É que acarioca, responsável por gravarentrevistas com ganhadores da Tele Sena para o SBT,caiu nos encantos das facetas dentárias e entrouparao timede celebridadesque adotaram o procedimento.E issoa atriz e apresentadorafez questão de revelar por meio de suas redessociais.

Ao postar um carrossel com fotos no Instagram, a artista escreveuque a doutora Priscilla Pocalletfoi a idealizadora da mudança estética dela. Entre os comentários, não faltaram palavras de carinho, como:"Gostei muito do resultado", "arrasou demais" e uma que dizia que o tempoparecia não passar paraafamosa.

Teve até mensagem da dentista Pocallet."Monica, sua linda! Digo que construir osorrisode uma mulher bonita assim é um prazer! Amei cuidar de você e de te conhecer! Sou sua fã e agora muito mais!", elogiou a profissional, que atende de Rachel Sheherazade a Reynaldo Gianecchini.