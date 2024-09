Expoabra vai ter show de Frejat e encontro de carros nesta sexta

Evento acontece no Parque de Exposições da Granja do Torto com entrada gratuita - (crédito: Divulgação )

A Expoabra 2024 promete revolucionar em sua 32ª edição. Na sexta, 6 de agosto, no Parque de exposições da Granja do Torto, amantes de carros e motos poderão entrar com seus carros antigos até 1994 e transformar a arena em um grande encontro automobilístico. Com entrada gratuita mediante doação de 1kg de alimento e retirada na site Sympla.

O cantor Frejat será a grande atração musical. Um dos ícones do rock brasileiro, é conhecido pela longa e bem-sucedida carreira como vocalista e guitarrista do Barão Vermelho, além do trabalho solo.

Com uma discografia repleta de hits como "Por Você", "Amor Pra Recomeçar" e "Segredos", Frejat conquistou o coração de milhões de fãs ao longo dos anos.

A performance na Expoabra promete levar toda a energia e emoção que marcaram a trajetória do artista, revisitando clássicos que não saem da memória do público.