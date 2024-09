Guilherme e Benuto arrasam com looks luxuosos e joias de tirar o fôlego!

As produções inéditas levam a assinatura da stylist dos famosos Roze Motta

Em um espetáculo de moda e música, Guilherme e Benuto brilharam intensamente na gravação do DVD “+ Amor + Música” na noite de ontem, dia 3 de setembro, em São Paulo. Os figurinos deslumbrantes, criados exclusivamente pela renomada stylist Roze Motta e adornados com joias valiosas, definiram o tom de sofisticação e glamour da noite. Cada look, meticulosamente elaborado, não só destacou a individualidade e o estilo da dupla, mas também elevou o evento a um novo patamar de elegância e inovação na moda musical.

“O nosso público merece sempre o melhor! Cada detalhe importa, pensamos com carinho nos looks, nas músicas, produção e toda a experiência. Queremos que nossos fãs sintam o cuidado e a dedicação que colocamos em tudo o que fazemos”, contam Guilherme e Benuto

Os figurinos têm uma base de roupas criadas exclusivamente pela stylist Roze Motta e finalizados pelo estilista Fabricio Neves, proporcionando um visual que combina sofisticação e exclusividade. E em cada look, a Roze incorporoupeças de grifes internacionais, como Dolce & Gabbana, Prada e Balmain, A camisa de Guilherme, por exemplo, foi uma peça de destaque da Dolce & Gabbana, enquanto a calça de vinil e o sapato também foram escolhidos por sua sofisticação e brilho. Benuto, usou um blazer da Balmain, peça conhecida mundialmente pelo seu design icônico e elegante.

As joias da Maria Motta Jewelry trouxeram um toque adicional de glamour aos figurinos. As peças, incluindo rivieras e diamantes, estão avaliadas em mais de meio milhão de reais, e foram escolhidas para complementar os looks exclusivos e proporcionar um brilho especial durante a gravação.

“Para a gravação do DVD ‘+ Amor + Música’, eu criei figurinos que fossem uma verdadeira expressão da personalidade de Guilherme e Benuto, combinando a exclusividade das peças com as grifes internacionais e o glamour de cada joia escolhida. Cada detalhe foi pensado para realçar o estilo único de cada um. A fusão desses elementos resultou em looks que são tanto sofisticados quanto inesquecíveis”, descreve Roze Motta.

Elegância e exclusividade

Guilherme usou looks sofisticados com um toque mais esportivo que imprimem a sua personalidade. O primeiro look, é uma jaqueta bordada a mão com brilhoque foi cuidadosamente elaborada para equilibrar a elegância e modernidade. O bordado em pedraria levou mais de um mês para ficar pronto e foi combinado com uma calça de modelagem sequinha, que acentuava a silhueta, e sapatos da Prada. O segundo look é uma camisa da marca italiana Dolce & Gabbana preta bordada. Para o terceiro look, o cantor usou uma jaqueta cinza exclusiva. O quarto look do Guilherme é um blazer de couro exclusivo criado pela stylist Roze Motta em parceria a Javali Moda Couro.

Já os looks de Benuto têm uma pegada mais sensual com alfaiataria. Ele usou um blazer e uma calça com detalhes em couro, ambos com acabamentos que refletem a atenção ao design e à textura. As botas da Yves Saint Laurent e a camisa em renda foram escolhidas para complementar o look. Ele também usou uma camisa de seda da Dolce & Gabbana e uma calça preta exclusiva. Em um dos looks, ele blazer verde da grife francesa Balmain com uma blusa de gola alta. As joias completaram o visual, adicionando um brilho extra às produções.

A combinação de elementos clássicos e contemporâneos ressaltou o estilo marcante de Benuto.

Roze Motta, com formação em Direito e Moda, e especializações em Paris e São Paulo, é estilista renomada por seu estilo único e alto astral. Ela customiza peças exclusivas e cria figurinos para grandes nomes do meio artístico, como Fernando e Sorocaba e Maiara e Maraisa.

O DVD “+ Amor + Música” é um marco na carreira de Guilherme e Benuto e contou com a participação de Luan Santana, Ana Castela, Menos É Mais, Nattan e Matheus Fernandes.