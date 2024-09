Ex-A Grande Conquista Mirian Carter marca presença no Festival de Cinema de Veneza

Durante o evento, a influenciadora teve a oportunidade de interagir com a renomada atriz brasileira Dira Paes e o famoso ator britânico Jude Law.

"Dira é uma atriz excepcional, cuja presença ilumina qualquer evento. É uma honra poder conhecê-la pessoalmente. Ela foi super gentil e educada.” afirmou Carter, destacando a importância da atriz no cenário cultural.

Para a ocasião, a brasileira escolheu um look exclusivo da estilista italiana Eleonora Lastrucci. Lastrucci, conhecida por vestir a esposa de Andrea Bocelli e as grandes cantoras de ópera que se apresentam com o tenor, trouxe um toque sofisticado e único ao visual da influenciadora. O design da estilista italiana fez com que Mirian se destacasse ainda mais no festival.