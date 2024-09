'Cidade da Alegria': São Luís terá 'prévia' do Rock in Rio

A Prefeitura de São Luís preparou uma grande festa e uma megaestrutura foi montada no Centro Histórico, para abrigar a “Cidade da Alegria”. O evento teve início neste sábado, 31, oferecendo uma programação diversificada que contempla todas as idades e gostos musicais. Entre os destaques, shows de grandes nomes da música nacional como Ludmilla, Ferrugem, Joelma, Cláudia Leitte, Samuel Rosa, Marina Sena, DJ Alok e até nomes internacionais como Kevin Isaacs.

A festa foi planejada para celebrar a história e cultura da única capital fundada pelos franceses e que é patrimônio mundial declarado pela UNESCO.

A festa começou no sábado, 31, com a Noite Gospel, que reuniu como atrações a banda Fogo e Glória, Preto no Branco, Isaías Saad e Aline Barros. No domingo, 1º, foi a vez da programação infantil com Mundo Bita, às 17h. A programação seguiu à noite com os shows católicos do Padre Fábio de Melo, Ítalo Poeta e Ana Clara, e Diego Fernandes.

Shows das religiões de matriz africana aconteceram na segunda-feira, 2, na Praça das Mercês, com Samba de Terreiro, Povo do Axé, apresentação de blocos afros, show Vozes Negras e Chico César.

Nesta terça, 3, será a Noite do Reggae, na Praça das Mercês, com DJs e radiolas de reggae, Célia Sampaio e Núbia, Donna Marie, Maneva e Kevin Isaacs (filho do rei Gregory Isaacs).

A Noite do samba e pagode acontece nesta quarta-feira, 4, com Samba da Tamarineira, Xande de Pilares, Fundo de Quintal, e Ferrugem.

Na quinta-feira, 5, a noite terá shows com grandes nomes da música pop e regional como Mix in Brazil, Samuel Rosa, Marina Sena, e Ludmilla.

Já a Noite do Tambor de Crioula, na Praça das Mercês, será na sexta-feira, 6, com apresentações de grupos de Tambor de Crioula e show de César Nascimento. E, no palco principal terá shows de Taty Girl, Matheus e Kauan, e Joelma.

As cantoras Fabrícia, Cláudia Leitte, Silva e Raphaella Santos são as atrações do sábado, 7. E, no domingo, 8, dia do aniversário de São Luís, haverá show de Erick Andrade, Maiara e Maraisa, Klessinha e Marcelo Falcão.

No próximo dia 13, quem comanda é o DJ Alok com um show especial de duas horas de duração, fazendo todo mundo dançar ao som de seus maiores sucessos.

Na “Cidade da Alegria” terá ainda o Espaço Reggae - com a apresentação de bandas e DJs, e o Hot Space - com DJs de música eletrônica, que farão a animação antes dos shows no palco principal.

Com dez dias de festival, São Luís terá uma programação diversificada e gratuita para todos os públicos, fomentando o turismo e a economia local.