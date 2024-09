Vivi Cake conta que recusou proposta de mais de R$ 1 milhão para divulgar jogos de azar

Apresentadora, que tem um quadro no "Chega Mais", diz que apesar do valor ser tentador, recusou imediatamente - (crédito: Divulgação)

Vivi Cake faz o maior sucesso nas redes sociais. Não à toa vem chamando atenção de grandes marcas e até de jogos de azar. A influenciadora, que tem um quadro no "Chega Mais", recebeu uma proposta de 100 mil reais fixo mensais e mais comissão, chegando a mais de 1 milhão de reais em um contrato de um ano.

Apesar dos valores serem tentadores, Vivi não pensou duas vezes e recusou a proposta imediatamente. Na visão dela, a credibilidade do seu nome está acima de qualquer proposta.

"Hoje faço publicidade para as maiores marcas do mundo. Isso foi conquistado com muito esforço e consistência. Aceitar uma proposta para divulgar um jogo que faz as pessoas perderem dinheiro, seria jogar a minha credibilidade no lixo e não seria leal aos meus seguidores. Estaria trocando uma carreira sólida no longo prazo por um cachê de curto prazo", argumenta.

Além disso, Vivi questiona que, se no Brasil é proibido cassino, por que jogos de apostas são permitidos? "Considero antiético divulgar um produto de legalidade duvidosa, que faz as pessoas perderem dinheiro e que ainda muitas vezes é divulgado de maneira enganosa, falando que é fácil ganhar", pondera.