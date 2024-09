Bia Brumatti brilha em 'A Noviça Rebelde e faz sua estreia no cinema com sua primeira protagonista

Após o sucesso arrebatador da primeira temporada, que teve início em abril e se estendeu até 23 de junho no Teatro Riachuelo, o espetáculo seguiu para São Paulo, onde conquistou o público no Teatro Vibra, com uma curta, porém intensa temporada. Agora, Bia retorna ao Rio para mais um mês de apresentações, reafirmando seu talento como a adorável Louisa.

A Noviça Rebelde, um clássico atemporal da Broadway que estreou em 1959, continua a cativar gerações com sua história envolvente e melodias inesquecíveis. O espetáculo já colecionou oito prêmios Tony e uma adaptação cinematográfica que venceu cinco Oscars, incluindo o de Melhor Filme. A versão brasileira, dirigida pelos renomados Charles Möeller e Claudio Botelho, é uma superprodução impecável, realizada pela Aventura, de Aniela Jordan e Luiz Calainho, e pela Möeller&Botelho.

Com apenas 16 anos, Bia Brumatti demonstra um talento extraordinário e uma maturidade artística rara para sua idade. Seu compromisso com a arte é evidente em cada performance, seja no palco ou na tela. Além de brilhar nos palcos, Bia acaba de encerrar as gravações de seu primeiro papel como protagonista no cinema, no romance adolescente Mariana – O Filme, dirigido por Paulo Fontenelle. Neste novo desafio, ela dá vida à personagem Mariana, sobrinha de Ângela, interpretada por Vanessa Gerbelli, em um enredo que promete encantar o público.

Mesmo diante de uma rotina intensa de gravações e ensaios, e de viver constantemente na ponte aérea entre Rio de Janeiro e São Paulo, Bia Brumatti não descuida de seus estudos, mantendo uma alimentação balanceada e cuidando de seus compromissos pessoais como qualquer adolescente saudável. Seu amor pela arte de representar, cantar e tocar instrumentos é o que a motiva e lhe dá energia para conciliar todas essas responsabilidades com tanto empenho e dedicação.

A volta de A Noviça Rebelde ao Rio de Janeiro não só reafirma o sucesso do espetáculo, como também solidifica ainda mais a trajetória de Bia Brumatti como uma das grandes promessas do cenário artístico brasileiro. Cada nova aparição nos palcos e nas telas é uma prova de seu talento inegável e de um futuro brilhante que se desenha à sua frente.