Série de vídeos intimistas narra a trajetória desafiadora de Sarah Andrade

Com uma série de vídeos no formato de documentário intimista, a brasiliense fez relatos profundos sobre a sua criação, trajetória pessoal e questões familiares, que foram responsáveis pelo seu desenvolvimento como mulher. A comunicadora com mais de 10 milhões de seguidores participou da 21ª edição do Big Brother Brasil como Pipoca e se tornou uma figura marcante no reality após seu desempenho e sua personalidade dentro da casa, o que trouxe muita visibilidade para sua imagem e trabalho.



Na websérie que teve seu primeiro episódio divulgado no último domingo, Sarah fala da importância da terapia em sua vida, sobre um antigo preconceito que tinha com psicólogo, algo que ela perdeu após se tornar uma pessoa pública, relembra momentos da gestação de sua mãe e a relação da mesma com a avó, além de contos de sua infância.



Com mais relatos e informações, o documentário lançado no Instagram de Sarah Andrade, terá 6 episódios sobre diferentes fases e momentos da sua vida, confidenciando tudo que passou até chegar onde está atualmente.

