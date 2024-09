Jess Anjos revela já ter recusado propostas de publicidade por não concordar com os ideais da marca

Jess Anjos, criadora de conteúdo e ex-dançarina do Faustão, conquistou seu espaço na internet de forma natural e autêntica. Com um currículo que inclui trabalhos como bailarina para artistas renomadas como Anitta e Ludmilla, Jess encontrou nas redes sociais uma nova forma de expressão e carreira.

A artista fala sobre a transição da dança para a criação de conteúdo digital: "É engraçado como a dança, a arte, me trouxe o pontapé inicial para começar a trabalhar com internet. Eu sempre usei as redes sociais pra me expressar também, pela dança e além dela, como na moda também. E trabalhar com artistas, na televisão, me trouxe um pouco de visibilidade nas redes e isso fez com que as marcas começassem a chegar diretamente a mim", explicou.

Foi a partir desse momento que Jess viu a oportunidade de ganhar dinheiro fazendo conteúdo, iniciando a jornada ao lado de seu parceiro, Shibuya. "Foi sempre muito natural a forma com que produzimos. Eu sempre quis fazer algo diferente, que tivesse a minha identidade, a minha cara!", acrescentou.

A autenticidade de Jess é um dos pilares de seu sucesso. Ela revelou que segue algumas tendências, mas sempre adiciona um toque pessoal que reflete sua personalidade. "Algo que eu sempre prezei foi ser verdadeira com o meu público", destacou. }

Esse compromisso com a verdade levou Jess a recusar parcerias com marcas envolvidas em escândalos de racismo ou com condutas que ela não aprova. "Já aconteceram algumas vezes de eu recusar trabalhar com marcas nas quais eu já vi envolvidas em escândalos de racismo ou tendo uma conduta na qual eu não concordo e não acredito!"

Em relação aos haters, Jess mantém uma postura firme e consciente. "Eu sempre me posicionei e, enquanto uma mulher preta que se posiciona, não é novidade que algumas pessoas se incomodem com posicionamentos que vão ao contrário do que elas pensam e isso, infelizmente, gera o hate", afirmou.

Jess também compartilhou que, por ter começado mais velha na internet, consegue lidar bem com as críticas, mas reconhece a importância da terapia nesse processo. "Consigo lidar muito bem com isso, maaaaas é claro com a terapia em dia", brincou.

Além de suas conquistas pessoais, Jess Anjos já trabalhou para grandes marcas como Amstel, Maybelline e Nívea, consolidando-se como uma das influenciadoras mais respeitadas em seu segmento.