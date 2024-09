Atriz Fabiana Karla visita loja de enxoval MacroBaby em Orlando

Durante sua viagem a Orlando, Fabiana Karla visitou a MacroBaby, maior loja física de enxoval da Flórida. Mas calma, a atriz não está grávida novamente. Ela foi até o local para ajudar no preparativo do enxoval do sobrinho dela. A atriz e comediante aproveitou a variedade de produtos e a qualidade da loja para escolher os melhores itens para o bebê.

Com seu bom humor característico, a atriz desfrutou de um dia de compras tranquilo e prazeroso na loja, garantindo que o sobrinho tenha tudo o que precisa para sua chegada.

Crédito Divulgação