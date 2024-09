Anitta engata romance com jogador de futebol; saiba quem

Após sua impactante apresentação na abertura do jogo da NFL ontem, Anitta não parou por aí e organizou um after-party que reuniu uma constelação de celebridades. O evento, que aconteceu em um local exclusivo de São Paulo, contou com a presença de famosos como Sasha, João Lucas, João Guilherme, Jonvlogs e muitos outros nomes badalados. Mas o que realmente chamou a atenção dos presentes foi o clima de romance entre Anitta e o jogador Vinicius Souza, mais conhecido como Vinição, que atualmente joga pelo Sheffield United.

Quem esteve presente na festa garante: é namoro! Desde a última viagem de Anitta para a Grécia, os fãs mais atentos têm percebido a interação frequente de Vinição com a cantora nas redes sociais, especialmente nos comentários das fotos de Anitta, onde ele não poupa elogios.

Vinição, que já foi destaque não só por seu talento nos campos, tem um casal de filhos com mães diferentes. Ele também foi notícia no passado por seu relacionamento com a blogueira Giulia Dantas. Curiosamente, após o término com Vinição, Giulia engatou um namoro com o cantor L7, que chegou a lançar uma música dedicada a ela intitulada ‘Vida Toda’.

Com esse novo romance no ar, Anitta e Vinição têm tudo para se tornarem o casal mais comentado do momento. Os fãs, claro, estão de olho em cada passo do casal, esperando para ver se o relacionamento vai se consolidar de vez. Afinal, onde tem Anitta, tem novidade e muita paixão!