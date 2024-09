Lucas Souza é abordado e responde a perguntas sobre relacionamento com Jaquelline e bissexualidade

Lucas Souza comentou sobre seu relacionamento com Jaquelline: “Foi um relacionamento muito saudável, muito respeitoso. Eu estava em um momento em que não estava me sentindo muito bem com algumas situações, e aí a gente terminou. Depois, resolvi essas questões que eu precisava resolver, tornei público, fiz uma carta aberta. Só que, depois disso, a gente perdeu um pouco do contato, sabe? A gente não chegou a ter uma vida de casal, de ficar em casa, se curtindo; foi tudo muito rápido. Independente de tudo que aconteceu recentemente, não vou falar mal.”



Sobre a possibilidade de um relacionamento com um homem, o influenciador afirmou: “Não descarto a possibilidade, não, é super possível. Mas, no momento, não quero relacionamento; estou focado na minha vida profissional.”

Gui Taschetti continua a promover seu trabalho como CEO da Prado Comunicação, agência especializada em empresariamento artístico e gestão de carreiras. O apresentador está focado na expansão da empresa, desenvolvendo estratégias criativas para dar maior visibilidade aos talentos que representa.