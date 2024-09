Mãe de um dos filhos de Ronaldo Fenômeno, Michele Umezu, vai se afastar das redes sociais

Depois de perder 42 kg, Michele Umezu quer focar em uma nova etapa de sua vida pessoal e profissional, com mais saúde física e mental. Isso inclui até dar um tempo nas redes sociais.



"Acredito que eu achei o meu caminho do bem-estar, juventude e cura, com o estilo de vida saudável e fitness. Quero fechar minhas redes sociais por um tempo, quero fazer um detox virtual, até trocar meu numero de celular, preciso até tirar algumas pessoas. Quero começar um novo momento na minha carreira e na minha vida espiritual, destaca ela, nesta nova etapa de sua vida.



A atleta ainda fez cursos e tem mais projetos."Finalizei meus cursos: Diet And Nutrition Coach, International Fitness pelo Estados Unidos. Esse ano também finalizo meu curso de Psicanálise. Vou começar as gravações esse mês para meu canal de entretenimento", comenta.



Agora, a fisiculturista está concentrando suas energias para subir no palco de uma nova competição."Estou voltando para minha preparação para o campeonato nacional em 8 dezembro que acontecerá em Campinas".



A estudante de Biomedicina ainda quer poder ajudar mulheres a mudarem de vida. "Meu projetos estão em andamento, logo estarei com novidades. Quero fazer um trabalho bem diferenciado, ajudar muitas mulheres a conseguir se resgatar o auto estima e se curar.

Tem muitas novidades, inclusive com meus novos patrocinadores e minhas parcerias. Eu tenho certeza que até o final deste ano muitas vidas serão transformadas através do meu trabalho", finaliza.