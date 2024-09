Théo Medon celebra novo papel nos cinemas em "Pequenas Criaturas"

Fruto de seu crescimento artístico e de suas novas descobertas no mundo do cinema, o ator Théo Medon vai protagonizar o longa “Pequenas Criaturas”, ao lado de Carolina Dieckmann. “Esse filme marca minha primeira vez em muitas coisas, algo engrandecedor em minha carreira. André, meu personagem, me deu oportunidade de passear em muito lugares, artisticamente falando. Com ele fiz muitas descobertas, como minhas próprias cenas de ação”, entrega o ator.

As filmagens aconteceram em Brasília e marcaram não só o protagonismo de Théo nas telonas, mas também a primeira visita do jovem ator à capital do país. Durante a estadia, o ator encontrou uma cidade surpreendente e acolhedora, ressaltando a organização e a receptividade dos brasilienses. "Fiquei em Brasília por 47 dias para rodar ‘Pequenas Criaturas’. O céu de lá é surpreendente, a cidade muito organizada, as pessoas receptivas", comenta ele.

Para o ator, que em 27 de fevereiro também estreará o longa “Fé Para o Impossível” nos cinemas, o atual projeto foi repleto de desafios e a nova história lhe trouxe uma a possibilidade de criar com mais liberdade. “O filme se passa em Brasília em 1986, mas parece que havia um ar maior de liberdade e experimentos nessa época, pelo menos comparado à minha realidade hoje em dia. A produção do filme conseguiu muita ambientação para retratar esse olhar, através das locações, do olhar do diretor de fotografia e, claro, a forma de contar essa história", detalha Théo.

Ao trabalhar com um elenco tão diversificado e talentoso, ele expressa sua gratidão e aprendizado. "Umas das coisas que mais gosto é poder encontrar com atores que trazem uma bagagem de conhecimento e se inspiram a trocar com a gente da nova geração.

Aconteceu muito isso com o Fernando Eiras. Eu fiquei tão encantado, que todo tempo que podia sentava para conversar com ele. O Caco Ciocler também é um cara gente boa, alto astral! Tive a honra de conhecer a Leticia Sabatella, uma atriz super cuidadosa e doce com a gente, a Carolina Dieckmann, que fez minha mãe, tão linda e talentosa que só de te olhar profundamente já te encanta”, elogia ele. “Não só eles, mas também os atores da nova geração foram tão dedicados e intensos ao projeto, que já deu pra ver a beleza do resultado de todo nosso processo", garante o ator.