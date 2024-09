Camilla Camargo desbrava o folclore brasileiro no thriller "A Caipora"

Os amantes de um bom thriller podem comemorar, pois a estreia de "A Caipora" está cada vez mais próxima prometendo desembarcar nos cinemas ainda no segundo semestre! Uma das fãs do gênero é a própria Camilla Camargo, que, na trama, compõe o trio de protagonistas ao lado de Kayky Brito e Nill Marcondes. A produção, que conta com roteiro de Reinaldo Guedes, promete uma imersão no universo do suspense e do sobrenatural.

Moldando a narrativa do longa-metragem, Camilla interpreta Débora, uma investigadora da polícia civil que solicita sua transferência para a delegacia onde Douglas, vivido por Kayky Brito, atua. A aproximação entre os dois se revela promissora, e logo se torna evidente o comprometimento com o ofício ao mesmo passo em que a personagem revela traços de transtorno borderline, condição mental em que a personalidade do acometido tende a ser limítrofe, tempestuosa e intensa.

O enredo vira de ponta cabeça quando dois jovens são encontrados assassinados em uma mata local, e as características peculiares do caso deixam Douglas, Debora e o delegado Vladimir, interpretado por Nill Marcondes, em estado de choque. A investigação se torna ainda mais complexa com o surgimento de rumores sobre um feitiço indígena invocando a Caipora, uma entidade da mitologia brasileira. Conforme os assassinatos continuam a ocorrer, os três policiais enfrentam o desafio de desvendar o mistério enquanto lutam contra o tempo para evitar novas vítimas.

Filmado em uma aldeia indígena real em Guarulhos, o longa-metragem é uma imersão autêntica em terras nativas, conferindo à produção uma atmosfera única. Atualmente em fase de pós-produção, a obra conta também com nomes como José Trassi, Pedro Goifman e Renata Brás no elenco.