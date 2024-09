Jornalista se irrita após receber notificação das irmãs de Deolane Bezerra

Felipeh Campos se pronunciou durante a gravação ao saber que recebeu uma intimação das irmãs de Deolane Bezerra. O jornalista perdeu a paciência e avisou que não tem medo de processos. Ele recebeu uma notificação extrajudicial das advogadas que pediam que o comunicador apagasse os conteúdos publicados sobre a prisão da empresária.

No entanto, Felipeh rasgou a intimação e declarou: "Olha o que a gente faz com essa bosta, com esse lixo desse negócio. Vai atrás dos seus direitos que eu vou atrás dos meus, bonitona Não tenho medo de processo, se tem uma coisa que eu não tenho medo é de processo".

Em seguida, ele continuou: "Pode vir para cima de mim, mas venha mesmo, porque o mesmo direito que você tem de me processar, eu tenho de me defender. Então olha, é o seguinte, eu não vou me calar porque o meu compromisso é com a notícia, o meu compromisso é com o meu público, o meu compromisso é com a informação, o meu compromisso nunca foi com a tua irmã. O meu compromisso nunca foi com você e muito menos com a sua laia".

Contudo, o jornalista ainda acrescentou: "Existe uma distância muito grande entre você processar e você ganhar. Se pensam que vão me calar, me amordaçar, vocês podem ter certeza que estão indo pelo caminho errado".

Por fim, Felipeh Campos ainda debochou das irmãs de Deolane: "Só falta mesmo eu ser processado e ter que pagar indenização para uma turma que a irmã está presa e supostamente está envolvida com o crime organizado”.