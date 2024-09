Justiça nega novo pedido de habeas corpus de Deolane; entenda

Após ser presa novamente, Deolane passou por uma nova audiência de custódia nesta quarta-feira (11/9). Mais uma vez, a Justiça decidiu manter a influenciadora em regime fechado. Atualmente ela está na Colônia Penal Feminina de Buíque.



Segundo a jornalista Fábia Oliveira, que teve acesso ao termo da audiência feita por videoconferência, a influenciadora foi ouvida por um juiz e uma promotora. Deolane não revelou ter sofrido nenhum tipo de violência pelos policiais que realizaram sua prisão.

Além disso, a audiência contou com a presença dos advogados de defesa da empresária que teriam feito graves alegações. A equipe de Deolane teria dito que a influenciadora teve garantias constitucionais violadas e também revelou que não aconteceu uma audiência admonitória (quando o juiz da execução penal explica ao apenado as medidas que deve cumprir, sob pena de regressão de regime).

Entretanto, o juiz teria dito: "O que cabe ao juízo do conhecimento, qual seja, juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital". "Este juízo plantonista deve, tão somente, analisar a regularidade do cumprimento do mandado de prisão".

Vale lembrar que Deolane foi presa novamente na última terça-feira (10), quando estava no Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife, para dar prosseguimento nos trâmites da prisão domiciliar. Ela teve o benefício revogado após descumprir ordem judicial.