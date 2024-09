Livro best-seller de Edgar Ueda chama atenção de famosos como Marcos Mion e Felipe Titto

O escritor e palestrante Edgar Ueda tem chamado a atenção de renomadas personalidades como Marcos Mion, Solange Almeida, Nelson Freitas, Padre Marcelo Rossi, Felipe Titto, entre outros, com seu livro "O Poder de Dar a Volta por Cima".

O best-seller não apenas impressionou os leitores, mas também surpreendeu esses famosos, que reconheceram a relevância e a inspiração contidas nas páginas da obra.

Edgar Ueda compartilha sua perspectiva e motivações por trás do livro: “Me tornei uma grande vitrine. Sou escritor best-seller, sou palestrante de sucesso, sou formador de opinião no setor imobiliário. Então tudo isso, esse conjunto da ópera, da ópera se torna um grande efeito".

Refletindo sobre seu caminho até aqui, Ueda explica: “No primeiro momento, a escrita veio como, a verdade, foi um conjunto de intenções que teve quando eu concebi a ideia de conceber o meu primeiro livro. Então, não nessa ordem, mas baseado nesse conjunto".

"O primeiro é deixar um legado, ou seja, eu queria deixar uma mensagem de superação, de resiliência, de que dá pra fazer, que sair da extrema pobreza e construir o que eu construí, então dá para as pessoas virarem o jogo de suas vidas, quebrem seis vezes, e que não importa a sua origem, não importa de onde você veio, não importa o seu estado atual, é pra onde você quer ir e o que você faz exaustivamente pra chegar lá, então é deixar o legado”, complementa.

Ueda destaca que seus livros são mais do que histórias pessoais, são ferramentas de aprendizado diretamente aplicáveis: “Então, ele tem um tom motivacional, inspiracional, provocativo. E com muita técnica. Os meus livros não são livros da minha biografia, são livros de metodologia, são livros de métodos, são livros que têm muito conteúdo técnico, de orientação, que as pessoas podem ler e executar e, com toda certeza, se tornarão pessoas e profissionais melhores e empreendedores melhores.”