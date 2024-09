Stevie B libera sample de Spring Love para Anitta, Fat Joe e DJ Kaled e faixa bomba na web

Na noite da última quarta-feira (11), aconteceu o MTV Video Music Awards (VMA), na UBS Arena, em Long Island, em Nova Iorque. No evento, o lançamento da faixa ‘Paradise’, de Fat Joe, em parceria com Anitta e DJ Kaled, chamou a atenção e repercutiu na web. A faixa traz um sample chiclete do Funk Melody, que fez muito sucesso nos anos 90 e 2000. As batidas inconfundíveis do hit ‘Spring Love’, de Stevie B, trouxeram uma sensação de nostalgia que foi muito comentada nas redes sociais.

“A vibe anos 2000. Eu amei”, comentou uma internauta. “Que música boa”, disse outro. “Eu fui dormir com essa música na cabeça e acordei com ela no juízo. Esse feat é tudo”, falou mais um internauta. As batidas de ‘Spring Love’ foram liberadas por Stevie B para compor a faixa ‘Paradise’. O artista veterano, inclusive, vibrou com a escolha.

“Eu acho essa participação muito interessante. Fat Joe, o rapper, e Anitta, com funk do Brasil, e também o Kaled que faz várias coisas. Eles usarem o Spring Love, que é algo muito sagrado com o nosso público do Freestyle e funk mundial. Estamos muito animados. Esse reconhecimento vai chamar muito a atenção para o nosso estilo musical. Obrigado Fat Joe, Anitta e DJ Kaled”, agradece o artista americano, que é casado com a brasileira Paula Hill.

Stevie B marcou presença no VMA para acompanhar de perto o lançamento de ‘Paradise’. Ele se encontrou com o trio nos bastidores do evento e comemorou o sucesso e aceitação da música por parte do público. Mas, ao ser convidado por Fat Joe, Anitta e DJ Kaled para estar no VMA, Stevie B havia acabo de desembarcar no Brasil para agilizar a logística do ‘Baile dos Sonhos’, festival de Freestyle comandado por ele, que será realizado em novembro deste ano em quatro diferentes estados.

Baile dos Sonhos

Idealizado e produzido por Stevie, o ‘Baile dos Sonhos’ conta com a participação de grandes nomes do Funk Melody, como Nyasia, Samuel, Noel, Freestyle e outros grandes artistas que marcaram toda uma geração. Criado em 2019 pelo ícone do Funk Melody, Stevie B, ‘O Baile dos Sonhos’ é um evento com artistas internacionais e nacionais que marcaram com suas músicas a geração dos anos 90 aqui no Brasil e no mundo.



Em novembro deste ano, nos dias 15, 16, 23 e 30, as cidades do Rio de Janeiro - RJ, Cariacica - ES, Brasilia – DF e São Luiz - MA, receberão os principais artistas do Funk Melody, gênero conhecido internacionalmente como “Freestyle”, no festival ‘O Baile dos Sonhos. Estas três cidades se destacam pelo número de fãs de Freestyle e do próprio Stevie B, que no ano de 2023 reuniu mais de 28 mil pessoas na segunda edição do evento.