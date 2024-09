Mari Abdalla revela expectativa para chegada da Semana de Moda de Milão: "Feliz em voltar"

À medida que a Semana de Moda de Milão (MFW) se aproxima, a influenciadora, stylist e consultora de imagem Mari Abdalla se prepara para mergulhar no universo fashion. "É sempre como a primeira vez", revela, destacando o entusiasmo que renova a cada temporada.

Desta vez, Mari Abdalla estará representando marcas brasileiras, como a TICH$ de acessórios, e algumas de roupa que ainda não quer revelar o nome. "Levar o Brasil para Milão é uma grande responsabilidade, mas também uma oportunidade incrível de mostrar a força da moda nacional", afirma. A stylist vê essa experiência como uma forma de trazer novos conteúdos e tendências para seu público e clientes.

Em parceria com uma assessoria italiana, a participação na MFW promete ser ainda mais intensa e repleta de compromissos com marcas exclusivas. Mari já tem presença garantida em desfiles de grandes nomes, como Elisabetta Franchi, Philipp Plein e Missoni. “Não perco uma semana de moda. Estar lá, ao vivo, é essencial para captar as tendências e passar o que há de melhor para quem confia no meu trabalho”, destaca.

A experiência de Mari Abdalla em Milão não será apenas sobre moda, mas também uma imersão cultural e profissional, buscando se aprofundar ainda mais nas novidades do mercado global.