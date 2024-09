Novo álbum de João Pedro e Fellipe, ‘Arruaça’, chega às plataformas digitais

Entre as músicas estão três inéditas: “Arruaça”, “Vacilão” e “Fora de Hora”, que também ganharão videoclipes no YouTube.



Para marcar esse lançamento, os fãs também poderão conferir os clipes das novas músicas: “Arruaça” chega no dia 13 de setembro, às 12h, “Vacilão” no dia 20 de setembro, às 12h, e “Fora de Hora” no dia 27 de setembro, às 12h.



Desde o início da carreira, João Pedro e Fellipe têm conquistado corações por onde passam. Com um estilo único que mistura romantismo e animação, a dupla se destaca no cenário sertanejo pela autenticidade e pelo repertório sempre renovado. Nascidos e criados no interior de Goiás, a dupla cresceu cercada pela música sertaneja e, ao longo dos anos, foi ganhando espaço nos palcos de todo o Brasil.



Um dos grandes marcos recentes da carreira foi a participação no programa Caldeirão do Mion, onde se apresentaram no último sábado. Esse momento representou apenas uma pequena amostra do que ainda está por vir com o lançamento do DVD Arruaça. Gravado ao vivo em Goiânia, o projeto traz não apenas músicas inéditas, mas também regravações de sucessos que já embalaram milhares de pessoas.

