Ratinho convida Datena a Pablo Marçal para seu programa: "deixo brigar"

O apresentador Ratinho, surgiu nas redes sociais para convidar os candidatos à Prefeitura de São Paulo para brigar em seu programa, no SBT. Após Datena ter dado uma cadeirada em Pablo Marçal ao vivo, no canal TV Cultura, o debate político precisou ser interrompido para que Marçal recebesse um atendimento médico.

Entretanto, em seu perfil do Instagram, Ratinho comentou: "Eu estava vendo o debate da TV Cultura e eu fiquei irritado com uma coisa. Ô gente, vocês querem brigar? Vão ao meu programa!", disse ele que, na sequência, chegou a brincar com a situação.

"Eu quero aproveitar e convidar o Datena, convidar o Marçal: vai lá no meu programa. Lá eu deixo brigar, pode meter o braço um no outro. Aí fica bom. No debate, não deixam vocês brigarem à vontade, mas no meu programa, pode largar o pau, lá pode".

Em seguida, nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações do apresentador: "A eleição em São Paulo estava sem graça…agora sim", escreveu um usuário. "Datena não tem nada...nenhuma proposta. Descontrolado...ninguém avisou ele que política é provocação? Encheu...Datena sai fora", disparou outro.

Para quem não acompanhou, a agressão aconteceu durante o debate da TV Cultura, no último domingo (15), que reuniu os candidatos à Prefeitura de São Paulo. José Luiz Datena (PSDB) se descontrolou após Marçal (PRTB) fazer uma série de provocações verbais e acabou atirando uma cadeira contra o adversário.