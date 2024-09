Pablo Marçal x Datena: Vídeo inédito mostra caos nos bastidores

A confusão, que resultou na fratura do sexto arco costal, do candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, foi registrada por anônimos, que estavam presentes na plateia, no último domingo (15). Nas imagens, que rolaram após a apresentadora chamar os comerciais, Datena e Marçal trocaram inúmeros xingamentos.

Entretanto, o clima esquentou quando Marçal provocou Datena ao relembrar acusações de assédio sexual contra o apresentador que, de imediato, foram negadas por Datena: “A pessoa que me acusou se retratou publicamente em cartório, pediu desculpas para mim e minha família", disse ele.

Vale ressaltar que, o caso mencionado por Marçal referia-se à uma denúncia feita em 2019 por uma ex-repórter da Band, Bruna Drews. Em janeiro daquele ano, Bruna teria acusado Datena de assédio durante uma comemoração da equipe do programa, levando o caso ao Ministério Público.

Na sequência, meses depois após a acusação, ela registrou uma retratação em cartório, inocentando o apresentador, mas afirmou, em entrevista, ter se retratado por orientação dos advogados de Datena. Na ocasião, o caso foi arquivado.

Após as palavras mencionadas por Pablo Marçal, os ânimos no estúdio tomaram proporções ainda maiores: “Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa, você não é homem nem para fazer isso.” Nesse momento, Datena se dirigiu até ele com a cadeira em punho. Segue vídeo: