Yullie Maciel, jovem promessa do pagode, lança projeto audiovisual com participações de Thaís Macedo e Ju Diniz

Yullie Maciel, jovem promessa do samba, lança projeto audiovisual com participações de Thaís Macedo e Ju Diniz - (crédito: Divulgação)

A jovem artista de pagode Yullie Maciel, de apenas 14 anos, está ganhando destaque com o lançamento de seu novo projeto audiovisual, que promete emocionar o público. Com 8 faixas divididas em 2 EPs, o projeto inclui 5 blocos de regravações e 3 faixas autorais, destacando a versatilidade e o talento da cantora.

Neste primeiro lançamento, Yullie apresenta 3 blocos de regravações, incluindo uma participação especial da consagrada Thaís Macedo, além de uma faixa autoral intitulada “É com você”, de autoria do compositor Diguinho Santos. Thaís Macedo, uma referência no samba e pagode, trouxe sua experiência para o projeto, tornando a colaboração ainda mais especial.

Sobre a participação de Thaís Macedo:

"Ter a honra de cantar com a Thaís nesse projeto foi muito mais que especial. Além de já ter cantado outras vezes com ela (o que ajudou muito na nossa harmonia no palco), eu admiro muito o trabalho dela e a pessoa que ela é. Ela já está nesse meio há muito tempo e, como já falei para ela e vale ressaltar: eu agradeço a mulheres como ela, que abriram e continuam abrindo espaço na música, no samba e no pagode para meninas como eu. A Thaís é mais que uma inspiração para mim, e receber esse carinho enorme de uma mulher tão incrível foi gratificante. Obrigada por aceitar esse convite e por fazer parte desse projeto. Mas e você aí, não vai dar play não? Corre, que esse pagode está lindo demais!"