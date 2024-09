Influencer Mabili Coladello fala sobre as suas expectativas para a Semana de Moda de Milão

Brasileira é casada com o jogador Murillo, ex-Corinthians, e atualmente no Nottingham Forest - (crédito: Divulgação )

A influenciadora Mabili Coladello vem chamando a atenção nas redes sociais com seu estilo. No Instagram, além de influenciadora de lifestyle, fashion e selfcare, ela se define como uma garota brasileira vivendo na Inglaterra. Ela se mudou para lá há quase um ano, acompanhando o marido, Murillo, ex-jogador do Corinthians, atualmente jogando no Nottingham Forest. A jovem relata como é a sua vida no país.

"Morar aqui na Inglaterra é muito bom pra mim. Me sinto muito mais segura do que no Brasil. Por mais que eu ame o meu país, a qualidade de vida e a segurança daqui é muito superior. Do Brasil, eu sinto muita falta da minha família, colegas, aquela coisa bem brasileira de estar sempre um na casa do outro, fazendo comes e bebes (coisa que não tem muito aqui, por que o inglês bem mais seco e não cria muito essa amizade fácil), mas em relação ao cotidiano, a vida aqui na Europa é muito mais tranquila", conta.

Mabili diz que sua paixão pelo mundo fashion não é algo recente. Ela ainda tem ao lado da irmã uma marca de roupas femininas. "Meu incentivo pra gostar de moda e me interessar mais sobre o assunto veio da minha irmã que é formada em moda e então a partir daí comecei a sempre estar “ligada” no assunto, nas tendências, e dei start mesmo nesse nicho quando eu e minha irmã criamos uma marca de roupas femininas, a Coladello Oficial".

Sempre bem estilosa, ela se prepara para participar da Semana da Moda de Milão. Ela falou sobre sua expectativa para o evento. "Muuuito alta, já estive presente em alguns São Paulo Fashion Weeks, mas poder participar e ver de perto a moda Europeia vai ser a primeira vez! Então estou muito animada, e acredito que serão dias maravilhosos, de muito aprendizado também e que com certeza irei conhecer pessoas incríveis que tenho uma grande admiração", diz.

Mabili irá participar do desfile da Philipp Plein. "Uma marca que admiro muito por conta de toda a história, o que mais me encanta é o estilo nada convencional e inconformista explícito nas peças. adoro coisas diferentes, coisas que não são óbvias, e a Philipp Plein pra mim é uma marca que caminha nesse trajeto. Muito feliz por ter tido a oportunidade de ver de perto o desfile dessa marca, e tenho certeza que será incrível e irá superar todas as minhas expectativas", finaliza.