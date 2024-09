Especialista mostra como Virginia pode montar enxoval do caçula com recentes mudanças climáticas - (crédito: Instagram Virginia)

Após Virgina Fonseca dá à luz a José Leonardo há quase 10 dias, a especialista em enxoval para bebês Melissa Biscoto, que já atendeu celebridades como Sabrina Sato, Thaeme, Deia Cipry e Edson (da dupla com Hudson), Tammy e Andressa Miranda, Adriana Santana, Bia Rodrigues, deu algumas dicas de como a influenciadora digital montar o enxoval do bebê em um momento desafiador do clima e do ar.

Em um inverno, que vai de dias quentes e abafados a noites frias e secas, a escolha dos produtos certos pode ser um desafio. Além disso, a má qualidade do ar causada pelas queimadas ou pela poluição das grandes cidades, e o tempo seco exigem cuidados especiais para garantir o conforto e a saúde do bebê.

De acordo com Mel, o clima no Brasil pode variar drasticamente de uma estação para outra — ou até dentro do mesmo dia! Uma manhã quente pode se transformar em uma noite fria, exigindo roupas e acessórios que se adaptem facilmente a essas mudanças.

"Roupas em camadas: A chave para lidar com mudanças de temperatura é apostar em peças que permitam montar camadas. Bodies e macacões de algodão são ótimos como base, pois são respiráveis e confortáveis para o bebê. Durante os dias frios, essas peças podem ser complementadas com casaquinhos e mantas leves, fáceis de adicionar ou remover conforme a temperatura muda".

"Tecidos versáteis e respiráveis: Escolher tecidos que proporcionem conforto tanto em climas quentes quanto frios é essencial. Materiais como o algodão e o bambu são naturalmente reguladores de temperatura e ajudam a manter o bebê confortável, além de serem suaves para a pele delicada dos recém-nascidos".

"Cobertores leves e sacos de dormir: Para as noites mais frias, cobertores leves e sacos de dormir são ótimos aliados. Eles mantêm o bebê aquecido sem risco de sufocamento, garantindo noites tranquilas. No calor, uma manta mais leve ou apenas o body será suficiente".

Melissa diz que além das mudanças de temperatura, muitas regiões do Brasil sofrem com o clima seco, que pode afetar diretamente a saúde respiratória do bebê. Segundo ela, a poluição nas grandes cidades é outro fator que merece atenção, pois pode agravar alergias e outros problemas respiratórios.

"Cuidando da pele do bebê: Em climas secos, a pele do bebê tende a ressecar com facilidade. Escolher produtos de higiene e hidratação adequados, como cremes e loções específicas para a pele delicada dos bebês, é fundamental para evitar ressecamento e irritações. Produtos suaves, com fórmulas hipoalergênicas, são os mais indicados".

"Ambiente saudável: Manter o ambiente do bebê saudável é outro ponto crucial. Em áreas de alta poluição, é importante utilizar recursos que garantam a qualidade do ar dentro de casa. Umidificadores ajudam a manter a umidade do ar em níveis adequados, evitando que o ar seco irrite as vias respiratórias do bebê, enquanto purificadores de ar contribuem para remover partículas nocivas do ambiente, como poeira e poluentes".

Como escolher umidificadores e purificadores de ar adequados para o quarto do bebê?

A escolha de um umidificador ou purificador de ar pode parecer complexa, mas com algumas dicas, é possível encontrar o produto ideal para garantir o bem-estar do bebê.

"Umidificadores: Um umidificador é essencial para manter o ambiente com a umidade adequada, principalmente em regiões mais secas. O ideal é escolher modelos que permitam regular o nível de umidade e que sejam silenciosos, para não atrapalhar o sono do bebê. Outra característica importante é a facilidade de limpeza, já que umidificadores precisam ser higienizados com frequência para evitar a proliferação de fungos e bactérias".

"Purificadores de ar: Em áreas urbanas, onde a poluição do ar é uma preocupação constante, os purificadores de ar são grandes aliados. Eles ajudam a filtrar as partículas nocivas, como poeira, poluentes e alérgenos, criando um ambiente mais limpo e saudável para o bebê. Ao escolher um purificador, opte por modelos que filtram partículas finas e que possuem baixo consumo de energia".