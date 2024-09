Influenciador dispara sobre prisão de Deolane Bezerra: "Não larguei a mão dela"

Abdias Melo participou do Gringa Cast, apresentado por Renato Ray, e discutiu o recente caso envolvendo a prisão de sua amiga, Deolane Bezerra. Melo expressou sua visão sobre a situação, destacando sua experiência pessoal com Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra.



Em sua entrevista, Melo ressaltou a integridade de Solange Bezerra, afirmando: “A Solange é uma pessoa com um coração maravilhoso e é muito honesta. Mas é claro que, se provado algum crime, elas terão que pagar. O que estão fazendo com elas é desumano. As pessoas estão falando coisas cruéis; tudo isso se resume a uma palavra: ‘inveja’.” Ele destacou a trajetória difícil das duas, enfatizando que a mãe de Deolane trabalhou arduamente na feira para sustentar suas filhas.



Melo também comentou sobre o caráter de Solange Bezerra, afirmando que, apesar das acusações, ela é uma mulher de “bom coração” e que, mesmo não conhecendo todos os detalhes do processo legal, seu conhecimento pessoal a leva a acreditar em sua honestidade. “A única coisa que posso afirmar é que ela é uma mulher honesta e de bom coração. Falo isso porque convivo e a conheço”, concluiu Melo.

