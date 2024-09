Léo Áquila é impedida de se hospedar em hotel por ser trans e denuncia

A youtuber, Leonora Mendes de Lima, mais conhecida como Léo Áquila, viveu momentos desagradáveis durante a sua tentativa de se alocar em um hotel. No momento do chek-in, a jornalista, que denunciou o estabelecimento, recebeu a informação de que o local não aceitava mulheres trans.

No entanto, a conversa estava sendo gravada, no mesmo instante, Léo, aparentemente alterada com a situação, informou que acionaria a polícia e, em seguida, deu voz de prisão à recepcionista, que a impediu de se hospedar por não aceitar hóspedes transexuais.

“Sinto muito, mas o pessoal não aceita trans como hóspede", disse a recepcionista. "É norma do hotel? Não aceitar trans? Mas porque vocês não aceitam trans?", iniciou o diálogo. Na sequência, Léo informou que a conversa estava sendo gravada.

"Manda chamar a polícia! Acabei de ser impedida de entrar no hotel, de ser hospedada. Tenho provas! Está tudo documentado! Vocês serão presos em flagrante", comunicou ela, que entrou em contato com a polícia e explicou toda a situação.

Vale ressaltar que, essa não foi a primeira vez que a beldade passou por esse tipo de situação. Em 2011, após sair da 15ª Parada do Orgulho LGBT, a transexual tentou se hospedar em um hotel, e ouviu que o local não recebia “esse tipo de gente” e foi impedida de se hospedar.