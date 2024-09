Dona do meme 'Que Xou da Xuxa É Esse?' grava para o 'Domingão'

Lívia Andrade encontra com criança do meme 'Que Xou da Xuxa é esse' - (crédito: Instagram Patrícia )

A dona do meme 'Que Xou da Xuxa É Esse?' gravou essa semana para o programa Domingão com Huck. Nos bastidores, Patrícia Veloso Martins, a famosa criança que repercutiu pelo Brasil, encontrou com a apresentadora Lívia Andrade, que registrou o momento icônico.

Nas redes sociais, Lívia compartilhou o registro em seu perfil do Instagram: "Que Xou da Xuxa é esse?!", e a colega rebate: "Que Domingão é esse?!". Na sequência, Andrade complementa: "Gente, é ela! Encontrei com ela! Aquela criança habita esse ser e é igualzinho", disse a beldade.

A loira ainda revelou qual o signo de Patrícia, dona de uma personalidade ímpar e que conquistou os internautas: "Claro que ela tinha que ser o que? Geminina. Sim, vocês acertaram, porque a gente é desse modelo", comentou Lívia aos risos, ao lado da moça.

Nas redes sociais, o momento deu o que falar: "Gente eu não aguento. Queria saber quem é essa garota hoje", comentou a famosa Simony. "A criança ali ja tinha 30 anos pelo menos", comentou um usuário. "Eu fiquei impressionada com essa garota no documentário das Paquitas", disse outro.

Para quem não conhece, atualmente, Patrícia Veloso é professora e vive em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Além disso, ela é mãe de um menino autista de 9 anos chamado Davi.