Carol Roberto inicia temporada paulista de "Hairspray"

Depois de uma temporada de muito sucesso no Rio de Janeiro, com mais de 35 mil espectadores, o icônico musical "Hairspray" estreou na capital paulista no Teatro Renault.



No elenco deste famoso musical da Broadway está a multi talentosa Carol Roberto, que interpreta uma das Diamantes, uma reinterpretação do trio Dinamites.



“A minha expectativa é que seja uma temporada em São Paulo muito linda e com sucesso, como foi a carioca, que foi muito além do que eu esperava. A plateia estava sempre cheia e animada e foi uma temporada muito incrível”, conta Carol.

A atriz, que dá vida a Diamante Azul, não esconde qual é sua cena favorita do espetáculo: “Era dos 60” - que faço ao lado da Edna (Tiago Abravanel) e das Diamantes. É uma cena cheia de cor, coreografias e ver a transformação da Edna é bem emocionante. Uma experiência muito divertida.



Idealizado por Tiago Abravanel e com direção musical de Rafael Villar, “Hairspray” vai encantar os espectadores com suas canções atemporais como “You Can’t Stop the Beat", “Good Morning Baltimore” e “I Know Where I’ve Been”, entre outras.

Para os amantes de boas histórias e músicas de qualidade Carol Roberto faz um convite:



“Venham assistir o musical. O espetáculo está lindo, muito divertido, com um elenco fantástico, vocês não vão se arrepender. Uma produção que fala sobre superação e autoestima, um dos musicais mais aguardados desse ano!”