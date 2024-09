Na reta final de ‘Família é Tudo, Guilherme Canella celebra primeiro papel na TV

Nascido na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, Guilherme Canella desponta como uma das promessas mais promissoras da nova geração de atores brasileiros. Com carisma e entrega em seus personagens, Canella traz em sua trajetória artística a força de quem transformou sonhos em realidade.

A paixão pela atuação surgiu cedo, mas foi em 2023, com sua participação no espetáculo Pelada – A Hora da Gaymada, dirigido por Orlando Caldeiras, que o ator teve a oportunidade de mergulhar no universo da interpretação. "Foi ali que me apaixonei pela atuação. Quando estou atrás das câmeras ou no palco, sou outra pessoa", relata Canella, refletindo sobre sua trajetória até aqui.

Sua grande virada aconteceu com a entrada no elenco da novela Família é Tudo, onde deu vida ao personagem Haroldinho. Em sua estreia na teledramaturgia, Canella encarou desafios significativos: "Por ser minha primeira novela, foi difícil. Às vezes, eu lia o texto e pensava: 'O que o autor está pensando?'. Construir Haroldinho exigiu muita dedicação", confessa o ator. No entanto, o esforço valeu a pena, já que o personagem conquistou o público e a crítica com sua mistura de humor e irreverência.

Nos bastidores, Guilherme encontrou uma verdadeira escola. “O elenco me deixou muito à vontade. Para fazer rir, é preciso se divertir, e eu me diverti muito", destaca ele, que teve a oportunidade de interagir com diferentes núcleos da trama, ampliando ainda mais sua experiência no meio televisivo.

Agora, na reta final de Família é Tudo, Canella celebra sua estreia de sucesso na televisão. Com os pés no presente, mas os olhos no futuro, ele revela seus próximos passos. "Quero fazer filmes e séries, interpretar novos personagens e contar histórias que inspirem mais pessoas", afirma. Além disso, o ator também pretende explorar outras áreas artísticas, como o cinema independente e o teatro, onde se sente igualmente em casa. "Haroldinho foi um presente, mas quero mostrar outras camadas minhas, inclusive voltando para a dança e o circo, que é de onde vim", conclui.