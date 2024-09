Competição Robótica Cerrado do Futuro: tecnologia, games e diversão gratuito no Parque da Cidade

A Competição Robótica Cerrado do Futuro é um evento gratuito que promete ser o ponto de encontro perfeito para crianças e jovens apaixonados por tecnologia e games. De 19 a 22 de setembro de 2024, o Estacionamento 12 do Parque da Cidade se transformará em uma verdadeira arena de aprendizado, diversão e inovação, com uma programação intensa das 8h às 22h. Organizado pelo Instituto Sarando as Nações Esperança e Propósito, com parceria da Secretária de Esporte e Lazer e fomento Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Durante quatro dias, os participantes poderão explorar as profissões do futuro com cursos práticos, palestras e oficinas focadas em áreas como desenvolvimento de jogos, programação, e Sports e criação de conteúdo digital. A ideia é simples: estimular os jovens a descobrirem novas carreiras no mundo digital e tecnológico, tudo isso de forma leve, interativa e, claro, muito divertida!

A Arena Gamer será o palco principal dessa experiência imersiva. Com uma mistura de música, jogos interativos e influenciadores digitais, o ambiente vai respirar criatividade e inovação. Um dos destaques será a forma como a música e os games se conectam, com apresentações ao vivo que integram tecnologia e trilhas sonoras de games famosos, criando uma vibe única e contagiante.

Influencers no comando!



O evento contará com a presença de influenciadores de peso como Maneirando e Marcos Ribeiro, além de duas atrações surpresas que vão compartilhar suas trajetórias no mundo gamer, revelando dicas imperdíveis sobre como crescer nas redes e transformar a paixão pelos games em profissão.

E como diversão nunca é demais, as arenas temáticas são uma atração à parte! Você poderá se aventurar nas arenas de Free Fire, PC Free Play, Just Dance, Fliperama e Corrida. Além disso, torneios e competições acirradas estarão rolando, com direito a muito cosplay e lançamentos exclusivos.

Vale destacar que a entrada é gratuita, mas os ingressos precisam ser retirados no site Sympla.