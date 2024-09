‘Olha o Que Eu Achei’: bordão de Sam Bechara vira música e influencer lança primeiro single

Som contará com clipe musical e estará disponível em todas as plataformas nesta sexta, 20 - (crédito: Criativy Estúdio)

Sucesso no público teen com mais de 9 milhões de seguidores ao total nas redes sociais, a influenciadora Sam Bechara se lançou na carreira musical. A agora cantora lança nesta sexta (20) seu primeiro single ‘Olha o Que Eu Achei’, em homenagem ao bordão que a fez ficar conhecida na internet mostrando produtos e brinquedos nostálgicos dos anos 2000. Às vésperas do lançamento, ela abre alguns detalhes sobre o som, que também contará com um videoclipe.

“Primeiramente, devo dizer que quis fazer uma música alegre e divertida, porém não muito vazia ou clichê que somente grudasse na cabeça das pessoas e sim com um significado mais profundo que passasse uma mensagem pras pessoas. Aí que calhou de colocar o meu bordão como nome dela, pois o ‘achar’ nesse caso, está voltado para a pessoa achar o que tem dentro dela, pra ela procurar sua verdadeira felicidade”, conta Sam.

Aos 27 anos, Sam conta que ser cantora já era um sonho bem antigo: “Cantar sempre foi algo que amei fazer e desde criança tinha um sonho de ter minhas próprias músicas. Como esse ano atingimos 5 milhões de inscritos no canal do Youtube, tive uma motivação em tornar esse sonho em realidade”,

A música se encaixa no gênero pop com uma letra que fala sobre autoestima e auto aceitação. “É sobre ser você mesmo”, define a criadora, que produz conteúdo focado em sucessos dos anos 2000. E com a sua primeira música não poderia ser diferente: “O videoclipe tem referências aos anos 2000! Nele, a personagem principal sou eu com uma peruca loira, fazendo referência à Sharpay de High School Musical e Hannah Montana”.

Segundo a paulista, a expectativa para o lançamento é a melhor possível: “Espero que a música alcance várias pessoas e que a letra as ajude de alguma forma! É muito especial minha primeira música ter meu bordão, eu e meus seguidores ficamos bem felizes com isso. E eu não esperava que daria para incluir o bordão nela, mas ficou perfeito pra mensagem que eu queria passar com o som”.

Por fim, Sam Bechara afirma que esse é só o começo e que os fãs podem esperar por mais novidades por aí: “Espero poder lançar mais músicas futuramente, quem sabe eu me animo para cantar mais? Amei a experiência de gravar em estúdio e gravar um videoclipe. Espero todos ouvindo sem parar a partir desta sexta e não esqueçam de fazer o pré-save até lá”.