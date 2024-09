Emilia Pedersen incorpora hábitos brasileiros em seu dia a dia

Em recente entrevista à revista "Caras", Emilia Pedersen confidenciou que tinha a alma verde e amarela. Agora, pode-se afirmar quea atriz, cantora e influenciadora digital dinamarquesa não tem só a essência "made in Brazil", mas também os costumes.



É que a artista aproveitou parte das férias universitáriasem Londrina, no Paraná. Por lá, fez aula de hipismo no Ney Braga,teve aulas de regras de trânsito com MárciaCipriano,colheu trigo, comeu pastel e tomou caldo de cana na feira, preparou comida no fogão de lenha e até se arriscou a fazer um doce de mamão.



"Gosto dessa sensação de proximidade com os animais, a natureza e a terra vermelha. Tenho uma relação muito forte com tudo isso", começou dizendo Emilia, para, logo em seguida, acrescentar: "Sou apaixonada porplantare gradear o solo.Cultiveiverduras, alfaces e morangos. Adoro o trabalho no campo".



Encantadacom as belezas naturais do país e, principalmente, com a amabilidade e hospitalidade do nosso povo, a jovem destacou que foiuma viagem de bastante aprendizado. Por fim, entregou o desejo de adquirir um novo cavalo (sim, Pedersen já teve um na Dinamarca, chamado Cashmere) e passar mais tempo ao lado dele em território tupiniquim. "Foram quase dois meses, mas quero mais", entregou, aos risos.

