Sophia Rosa se despede de sua personagem Laurinha em "Família é Tudo"

A novela Família é Tudo, da faixa das 7 da TV Globo, está em sua penúltima semana de exibição, e a jovem atriz Sophia Rosa, de 13 anos, se prepara para se despedir de Laurinha, sua personagem na trama. Laurinha, filha dos personagens de Lucy Ramos e Renato Góes, marcou a estreia de Sophia nas novelas e conquistou o público com sua interpretação.

“Estou me despedindo da minha personagem Laurinha em Família é Tudo. Esse projeto foi um dos maiores em que já estive, foi um presente para mim, que eu espero que venha abrir muitas portas. Foi feito com muito amor e pude ver meu trabalho sendo reconhecido por muitas pessoas incríveis. Chegar ao fim é um misto de sentimentos: gratidão por ter sido tão lindo, além do que imaginei, a sensação de dever cumprido, e saudades... saudades das pessoas e dos amigos que construí ao longo dessa trajetória”, compartilhou a atriz.

Antes de Família é Tudo, Sophia Rosa já havia atuado na série Luz, da Netflix, e protagonizado o filme Uma Aventura Perfekta, oriundo da série Escola de Gênios. A novela marca um grande passo na carreira da jovem atriz, que se despede com o sentimento de dever cumprido e a expectativa de novas oportunidades.