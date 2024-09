Marcello Costa, o brasileiro que trouxe a beleza natural para a semana de moda de Milão

Na efervescente semana de moda de Milão, Marcello Costa, estilista e especialista em beleza, mais uma vez impressionou com uma abordagem que vai além das passarelas. O brasileiro, em entrevista exclusiva, explicou sua visão ao trabalhar com os cabelos das modelos, refletindo a essência da mulher europeia.

"Milão sempre foi uma das capitais da moda, e acredito que cada país tem um comportamento específico, especialmente em relação às mulheres", afirmou Marcello. Ele destacou que marcas icônicas como Versace, Gucci e Prada, consolidadas há décadas, seguem um estilo que espelha a vida cotidiana. "Se você andar no metrô ou nas ruas de Milão, verá mulheres com cabelos lisos ou texturizados, algo muito presente nas passarelas dessas grifes. O cabelo delas reflete a naturalidade e beleza local."

Marcello enfatizou que sua inspiração vem diretamente das ruas da cidade e da forma como as mulheres se expressam visualmente. "Eu sempre tento trazer para a passarela cabelos que valorizem essa naturalidade, nessa temporada estou tendo ótimos resultados com a Macpaul na finalização dos cabelos, que capturem a essência do que é ser mulher na Europa. Para mim, isso é beleza e moda – traduzir o comportamento do público que usa essas marcas."