Belo sobre primeira vez no Rock in Rio: 'sonho se realizando'

"Fiquei feliz por essa oportunidade única de me apresentar pela primeira vez no Rock In Rio. Foi um sonho se realizando! Participar dessa edição especial do Rock In Rio, que celebra 40 anos e trouxe tantos artistas de samba e pagode, foi uma honra para mim. É uma forma de reconhecimento do meu trabalho e do meu estilo musical. E surgiu no mesmo momento dos 30 anos do Soweto. Me preparei intensamente para esse show no Rock In Rio, ensaiei bastante e escolhi um repertório especial para o público. Foi um momento especial e inesquecível para todos. Ao longo da minha carreira, tive momentos marcantes, mas com certeza essa oportunidade de cantar no Rock In Rio foi um dos mais importantes. É um marco na minha trajetória e estou muito grato por isso."

