Atriz da RedeTV! Thalita Souza conta que cantor famoso pagou 50 mil para beijar seus pés

Atriz da RedeTV! e Bela do Fluminense, Thalita Souza recebeu uma proposta para lá de inusitada. Um cantor famoso pediu para beijar seus pés e ainda ofereceu 50 mil reais. Ela aceitou a proposta, mas fez algumas exigências.

"Ele me chamou no Instagram e disse que achava meus pés lindos. Se poderia beijá-los por 50 mil reais. Eu fiquei pensando, pois fiquei com medo dele tentar algo a mais. No fim, eu disse que topava, mas fiz algumas exigências. Ele só poderia encostar no meu pé e teria que ser rápido", comenta ela.

Thalita conta como foi o encontro e diz que não pretende fazer isso mais vezes."Foi dentro do meu carro e em uma rua movimentada. Não pretendo fazer isso mais vezes, pois acho perigoso. Só aceitei porque era famoso, tinha um nome a zelar. E ainda estava com um amigo para me proteger", finaliza.