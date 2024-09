Delux grava clipe em Lisboa com toque de sensualidade e vivência na Europa

A produção, que contou com participações especiais de DJ Janine, MC LGK e Rapaz, traz uma mistura envolvente entre a vivência dos brasileiros no exterior e o cenário europeu.

Segundo Delux, a inspiração do clipe veio da realidade dos muitos brasileiros que vivem na Europa em busca de seus sonhos. “A gente trouxe a vivência brasileira, mas no mundo europeu. Galera do Mandelão. Como os brasileiros vivem na Europa,” explicou o funkeiro. A ideia foi retratar como é a vida noturna dos brasileiros na Europa, conectando as culturas com uma pitada de funk.

Apesar de o valor investido na produção não ter sido revelado, Delux garantiu que o clipe vai surpreender. “Tá muito sensual, tá bem picante. Vai ser um clipe com um toque de sensualidade,” disse ele, sobre a pegada mais ousada da produção.

A música, assim como o clipe, fala sobre a vida dos brasileiros que moram na Europa, mostrando como é a “vivência da Europa, o mandelão da Europa,” disse o funkeiro. A gravação contou com uma equipe brasileira, mas também teve envolvimento de profissionais europeus, como o produtor musical e o diretor do clipe.

Ainda não há uma data confirmada para o lançamento no YouTube, mas os fãs podem esperar uma produção que mistura o melhor das culturas brasileira e europeia, representando a cena funk de maneira autêntica.