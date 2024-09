Fabi Meire celebra novas conquistas e anuncia hits na pegada do forronejo

Aos poucos, Fabi Meire, uma das estrelas do arrocha, estáaderindo ao forronejo. A cantora e compositora baiana, que deu os primeiros passos na carreira e mostrou grande intimidade com os microfones desde os 12 anos de idade, nãoescondea alegria com os voos atuais. Umdeles é oálbum"De Um Jeito MaisQue Diferente", que inclui inéditas, autorais e até regravações de clássicos, como "Na Estante", de Pitty, e "Saudade", deChrystian & Ralf.



O outro é o single "ExQue Presta", que está previsto para ser lançado no dia 25 de outubro. Durante contato com a reportagem, a artista, que é exclusiva da Sua Música e umadas admiradoras do trabalho de Marília Mendonça e Simone & Simaria, disse estar na expectativa, bastante empenhada emtrazer algo diferente ao mercado fonográfico. "Estamos trabalhando incansavelmente para que todo o país possa conhecer o nosso projeto", derreteu-se.



Depois, lembrou que o seu DNA é todo musical e tudo o que sabe deve ao pai, Fábio Meire. Os dois, aliás, fizeraminúmerosshows juntos até ela receber o convite para assumir o posto de vocalista de uma banda de forró, aos 17 anos, e sair em turnê por diversas cidades do seu estado."Fui criada em um povoado próximo a Pintadas, na Bahia, chamado José Amâncio. De lá, veio toda a minha essência e garra. Por isso, eu digo: 'aguardem, vem muita coisa boa por aí!'",adiantou.



