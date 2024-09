Influencer e empresária Michelly Duarte comemora sucesso de novo projeto nos EUA

A trajetória de Michelly Duarte é um exemplo inspirador de resiliência, determinação e coragem. Sem falar inglês e sem um plano definido, ela partiu para os Estados Unidos, onde enfrentou desafios significativos, como a barreira linguística e a falta de experiência profissional.

Sua jornada começou em Newark, onde trabalhou como bartender. “Foi um início difícil”, relembra. “Eu lutava para me comunicar, mas sabia que cada passo me aproximava do meu sonho.” Após alguns meses, ela tomou a corajosa decisão de se mudar para Michigan, onde trabalhou como faxineira em um spa. “Eu limpava banheiros e fazia de tudo, mas sabia que estava construindo uma nova vida para mim e meu filho”, conta Michelly. Durante esse período, ela acumulava economias enquanto enfrentava as dificuldades do trabalho exaustivo.

À noite, Michelly não abandonou seus sonhos. Dedicou-se aos estudos para obter seu diploma como massoterapeuta, profissão que já exercia no Brasil. "Passava horas em livros e vídeos, me preparando para construir algo maior."

Com o tempo, seu esforço começou a dar frutos. Michelly conseguiu um emprego como promotora de eventos, onde desenvolveu habilidades de atendimento ao cliente e construiu importantes conexões. "Trabalhar com eventos me ensinou a importância de me conectar com as pessoas. Cada interação era uma oportunidade de aprendizado", reflete.

Após anos de trabalho árduo e com a ajuda de sua sócia e melhor amiga Zena, Michelly realizou seu sonho de abrir o *Rio Palace Spa* em Birmingham, Michigan. Em uma homenagem às suas raízes brasileiras, todos os quartos do spa levam o nome de praias famosas do Rio de Janeiro. “É uma maneira de manter a conexão com minha terra, mesmo estando longe”, explica a empresária.

Michelly Duarte prova que, com sacrifício e determinação, é possível transformar desafios em oportunidades. Sua jornada, de bartender e faxineira a dona de um spa nos Estados Unidos, é um poderoso testemunho do que é possível alcançar quando se mantém o foco nos próprios sonhos.