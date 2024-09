Fonoaudióloga da filha de Viih Tube cita importância de cirurgia para melhorar a fala

Com uma abordagem cuidadosa e individualizada, a profissional enfrenta os desafios da amamentação de mães, especialmente de figuras públicas, de maneira sempre adaptada à realidade de cada família.

A chegada de Lua trouxe uma oportunidade única de trabalho para a profissional. “Quem me encaminhou foi a pediatra da Lua, e foi muito especial. Trabalhar com uma figura pública como a Viih Tubes é incrível, mas também tem suas complicações. A visibilidade traz um lado bom, permitindo transmitir informações sobre a amamentação real; mas, por outro lado, o julgamento pode ser cruel quando a amamentação não acontece conforme os padrões estabelecidos”, compartilha Dra. Flávia.

Na sequência, comenta sobre a importância da frenectomia, procedimento cirúrgico que visa corrigir frênulos, para melhorar a fala: “É essencial que o procedimento seja realizado com cuidado e a compreensão de suas implicações. No caso da Lua, a dedicação de Viih em acompanhar cada etapa do tratamento foi louvável”.

Por fim, detalha que os resultados do trabalho foram além das expectativas: "Viih foi extremamente determinada e conseguiu amamentar Lua exclusivamente até os seis meses, superando desafios significativos, incluindo questões cirúrgicas relacionadas à mama".

"Essa determinação gerou resultados positivos não apenas na amamentação, mas também no desenvolvimento da Lua”, finaliza a especialista.