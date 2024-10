Modelo Bruna Zanardo prestigia desfile de marca brasileira em Paris: "Um sonho"

Cumprindo uma agenda cheia de compromissos na capital francesa, Bruna foi uma das convidadas para o evento e escolheu usar um dos looks desfilados na passarela: um elegante vestido preto com transparências ousadas e detalhes únicos. Ela complementou o visual com uma bolsa da grife Yves Saint Laurent, elevando ainda mais a sofisticação da produção.

O desfile de Vitor Zerbinato foi marcado pelo retorno de Luciana Gimenez às passarelas e contou com uma fila A repleta de celebridades brasileiras, como Cris Vianna, Anaju Dorigon e Raissa Santana. Para Bruna, que já conheceu o mundo através de seu trabalho como modelo e miss, ver uma marca brasileira ganhando espaço pela segunda vez em um evento tão prestigiado como a Paris Fashion Week é motivo de celebração. "A moda nacional está cada vez mais em evidência, e é incrível poder testemunhar isso de perto", ressaltou.

A participação de Bruna Zanardo no evento reafirma seu compromisso com a moda e seu apoio ao talento brasileiro, agora em uma das mais importantes vitrines internacionais. “Usar uma peça desfilada durante o show foi incrível, especialmente em um evento tão importante para a moda brasileira. Um verdadeiro sonho realizado”, completou a influenciadora, refletindo sobre a importância de sua presença e o crescimento da moda brasileira no cenário global.