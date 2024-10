"Quem ama não machuca", a faixa que leva Pablo até você"

A canção, que chega em todas as plataformas digitais no próximo dia 3 de outubro, promete trazer aos fãs um momento íntimo com o artista, capturando o clima autêntico e descontraído dos seus bastidores.

Gravado ao longo das apresentações de Pablo em vários lugares do país, o projeto "No camarim com Pablo" oferece um olhar único sobre o cotidiano do artista na estrada. "A gente já vinha fazendo alguns conteúdos para o Instagram, cantando músicas que eu gosto de ouvir enquanto estou no meu camarim", explica. A proposta do audiovisual é justamente essa: criar uma conexão direta com o público, como se cada ouvinte estivesse ao lado dele, compartilhando esse momento especial no backstage.

Com a voz marcante e romântica que o consagrou no cenário musical como artista romântico, "Quem ama não machuca" promete tocar profundamente os corações de seus seguidores, reforçando o estilo que tornou Pablo o "Rei do Arrocha". O lançamento da música e do audiovisual são aguardados com grande expectativa pelos fãs, que terão a oportunidade de acompanhar mais um capítulo da carreira do cantor, agora em um formato que o aproxima ainda mais do seu público.