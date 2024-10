Quinze debutantes ganham festão de 15 anos com show de Degran e globais como príncipes

Na última segunda-feira (30), quinze jovens debutantes de diferentes comunidades do Rio de Janeiro realizaram o sonho de uma vida ao celebrarem seus 15 anos em uma festa digna de conto de fadas. O evento aconteceu em uma luxuosa casa de festas em Guaratiba, famosa por sua sofisticação, e proporcionou uma noite mágica para as meninas, que foram as grandes estrelas da noite.

Cada detalhe da celebração foi cuidadosamente planejado, com as debutantes recebendo maquiagem profissional e figurinos exclusivos, garantindo que cada uma brilhasse em seu momento especial. A noite foi marcada por uma valsa inesquecível, na qual as jovens dançaram com três príncipes famosos da Globo: Renan Monteiro, da novela Renascer; Guthierry Sotero, de No Rancho Fundo; e Rafael Gualandi, de Terra e Paixão.

A festa teve como destaque o Rapper Degran, o queridinho das festas de 15 anos, que já animou mais de 500 eventos desse tipo. "Ver essas meninas realizando um sonho é algo que me inspira a continuar levando alegria e energia para cada festa. Não há nada mais gratificante do que fazer parte de momentos tão especiais", disse Degran. Sua performance fez a pista de dança ferver, garantindo que as debutantes e os convidados curtissem cada minuto da celebração. A cantora Bianca também se apresentou, entre outras atrações que abrilhantaram a noite.

O evento, organizado pelo Rapper Degran em parceria com o promoter David Santiago, contou com um jantar sofisticado e um buffet premium, encantando todos os presentes. Sem dúvida, foi uma noite inesquecível para as debutantes, que tiveram a oportunidade de viver como verdadeiras princesas por uma noite.