Sérgio Moraes substitui Alan Nuguette no VMB 100k em Brasília

O VMB 100k, que promete ser um dos maiores eventos do mundo das lutas em 2024, passou por uma importante alteração em sua aguardada super luta. Alan Nuguette, que enfrentaria Cezar Mutante na final da divisão 'Combate', precisou se retirar do combate devido a uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, impossibilitando sua recuperação a tempo da disputa. Para ocupar seu lugar, o VMB imediatamente acionou Sérgio Moraes, renomado lutador e capoeirista, que prontamente aceitou o convite.

Sérgio Moraes, finalista do TUF Brasil 1 em 2012, quando enfrentou justamente Cezar Mutante em uma batalha memorável no UFC 147, vê essa oportunidade como uma revanche. Na ocasião, Mutante venceu por decisão unânime, em um dos combates mais marcantes da história do reality show. Hoje, Moraes, que reside em Dubai e ministra aulas de jiu-jítsu, está focado em se preparar para esse novo confronto no VMB, uma organização pela qual nutre grande admiração.

"Receber o convite do VMB foi uma grande honra para mim. Sou capoeirista e admiro muito o trabalho que o evento faz pela modalidade. Estou me preparando intensamente para essa revanche e vou dar o meu melhor no dia da luta", afirmou Moraes.

A substituição de Nuguette por Moraes reforça a credibilidade e o prestígio do VMB no cenário internacional das lutas. O evento, que já é a maior organização de capoeira do mundo, atrai grandes nomes, como Sérgio Moraes, que traz em seu currículo passagens pelo UFC, o maior palco do MMA. O fato de renomados atletas do UFC aceitarem imediatamente lutar pelo VMB demonstra o respeito e a relevância que a organização construiu ao longo dos anos.

Outro marco inédito que será registrado neste VMB é a inclusão da capoeira nas apostas esportivas. Pela primeira vez, uma empresa de grande porte como a Betsson fará parte do evento, reconhecendo a seriedade do sistema de pontuação digital do VMB. Essa inovação, que separa as pontuações por quesitos, estabelece um novo padrão de excelência e transparência, elevando ainda mais a importância da competição.

O VMB 100k, que distribuirá R$ 100 mil em prêmios, será realizado entre os dias 8 e 12 de outubro no Arena Hall, em Brasília. Além do aguardado confronto entre Mutante e Sérgio Moraes, o público poderá acompanhar outras disputas emocionantes, como a luta pelo cinturão peso-leve entre Lucas "Furacão" e Doiny "Borracha", além de uma programação social com palestras e oficinas para jovens atletas.