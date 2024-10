Davi Kneip, Raí Saia Rodada e MC Frog lançam MTG do sucesso "Filho do Mato"

Chegou a vez de Raí Saia Rodada entrar na onda das MTGs. Davi Kneip e Mc Frog deram uma nova cara para o grande sucesso de 2018 "Filho do Mato". A nova faixa estará disponível nas plataformas de música nesta quinta-feira, 3.

O single original conta com mais de 500 MILHÕES de streams totais e é uma grande expectativa para mostrar ao novo público em formato de MTG. "A gente espera que o MTG faça muito sucesso. Através das MTGs, os singles que bombaram no passado distante ou recente voltam a viralizar e isso é muito bacana", comenta.

Aliás, Davi já lançou diversas MTGs (sigla que significa montagem e tem como principal objetivo incluir elementos do funk em um single). Recentemente, o DJ e produtor mineiro lançou "Você é Linda", de Caetano Veloso. Outro clássico revisitado por Kneip foi "Você Me Vira a Cabeça", de Alcione.

Além das MTGs, o jovem tem singles de sucesso como "SentaDONA", com MC Frog e Gabriel do Borel e que ganhou um remix com a participação de Luisa Sonza. Também colaborou com diversos outros artistas de sucesso. Só no Spotify, ele tem mais de 3 milhões de ouvintes mensais.