Gretchen reage à críticas após ter calvície exposta na web

Gretchen usou as redes sociais, nesta quinta-feira (3), para rebater críticas de internautas após mostrar sua luta contra queda de cabelo, na última quarta (2). A ex-dançarina surgiu sem mega hair e mostrou a ausência dos fios na parte da frente da cabeça.

No entanto, a mãe de Thammy Miranda quebrou o silêncio e disse que os internautas gostam de ver “mentiras”, na internet. “É impressionante como as pessoas gostam da mentira, as pessoas não gostam da realidade”.



Em seguida, ela explicou: “Aquele vídeo que eu postei foi alvo dos comentários mais absurdos possíveis, porque mostrei a verdade. As pessoas gostam desse cabelo, que é lindo, mas é um cabelo que não é a minha realidade".



Contudo, Gretchen ainda contou que recebeu muitas recomendações de internautas, indicando “produtos milagrosos” e rebateu: "Eu deveria fazer o que eu quero, o que eu tenho vontade. Vocês esqueceram que o Esdras [de Souza, marido dela] era careca? Ele fez transplante, tenho meu médico de transplante, nós combinamos de fazer meu transplante em outubro, mas acho que não quero mais fazer."



Por fim, a ex-dançarina disse: "Eu pareço jovem, tenho uma pele legal, treino, tenho um corpo bonito, faço harmonização, meus dentes são lindos, mas a realidade é que vou fazer quase 70 anos, tenho 65 anos. Toda mulher nessa idade começa a ter problema de hormônio, a ter problema de queda de cabelo".